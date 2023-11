Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neurones: croissance de 11,4% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 15:35









(CercleFinance.com) - Neurones affiche un chiffre d'affaires en croissance de 11,4% à 177 millions d'euros au titre du troisième trimestre (+11% en organique), portant son cumul à fin septembre à 545,7 millions, en hausse de 12,3% en publié comme en organique.



'Le turnover se maintient à un niveau élevé, signe d'une demande encore dynamique sur la période. En cumul sur neuf mois, le taux de résultat opérationnel s'établit à 10,6% du chiffre d'affaires', précise la société.



Le groupe de conseil en management et services numériques confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2023, à savoir un chiffre d'affaires supérieur à 730 millions d'euros et un résultat opérationnel de l'ordre de 10%.





Valeurs associées NEURONES Euronext Paris +0.41%