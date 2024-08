NEURONES : + 9,1% de croissance au 1er semestre 2024

en millions d’euros / S1 2023 / S1 2024 / Croissance / dont organique

Chiffre d’affaires / 368,7 / 402,4 / + 9,1% / + 8,2%



Réalisations



A + 8,2%, la croissance organique du premier semestre est restée soutenue.



Les progressions les plus notables concernent la Data, les projets Digitaux, le Cloud souverain et sécurisé (SecNumCloud), la Cybersécurité et les services SAP.



Le groupe s’appuie sur ses compétences Data pour identifier les cas d’usage pertinents d’Intelligence Artificielle générative (GenAI) : réponse aux besoins clients et amélioration de ses propres offres (chatbots, supervision, qualité du code, rétro-documentation…).



Le résultat opérationnel du semestre (*) s’établit à 9,2% du chiffre d’affaires.



(*) non audité et après 0,9% de charges liées aux actions gratuites.



Perspectives



Sauf conséquences imprévisibles liées à l’incertitude politico-économique actuelle, NEURONES maintient ses prévisions pour l’ensemble de l’année :

- chiffre d’affaires de l’ordre de 800 M€,

- résultat opérationnel d’environ 9,5%.