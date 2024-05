NEURONES : + 8,6% de croissance organique au 1er trimestre 2024

(en millions d’euros) / T1 2023 / T1 2024 / Croissance / dont organique

Chiffre d’affaires / 187,1 / 204,9 / + 9,5% / + 8,6%



Réalisations



Dans un marché toujours dynamique - porté par le digital, la data, le cloud et la cybersécurité - la croissance organique du groupe s’établit à + 8,6% sur les trois premiers mois de l’année.



Le résultat opérationnel (*) s’élève à 10,2% du chiffre d’affaires.



Au regard du Document d’Enregistrement Universel 2023 (www.neurones.net - Investisseurs), la situation financière n’a pas connu d’évolution notable.



Perspectives



Pour l’ensemble de l’année 2024 et dans son périmètre actuel, NEURONES prévoit de réaliser :

- un chiffre d’affaires de l’ordre de 800 M€,

- un résultat opérationnel d’environ 9,5%.



(*) non audité et après 0,8% de charges liées aux actions gratuites.