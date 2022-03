NEURONES : 7,4% de résultat net en 2021

Comptes au 31 décembre (audités et en M€) / 2019 / 2020 / 2021

Chiffre d’affaires / 510,1 / 524,5 / 579,9

Résultat opérationnel d’activité (1) / 54,7 (10,7%) / 53,9 (10,3%) / 64,2 (11,1%)

Résultat opérationnel / 53,7 (10,5%) / 51,9 (9,9%) / 61,6 (10,6%)

Produits financiers nets / 0,1 / 1,7 / 0,2

Impôt sur les résultats / (18,6) / (18,6) / (18,8)

Résultat net / 35,2 (6,9%) / 35 (6,7%) / 42,9 (7,4%)

- dont part du groupe / 30,8 / 30,9 / 37,7

Cash-flow libre (2) / 47 / 55,2 / 51,8

Trésorerie (nette d’endettement financier) (3) / 218,3 / 265,9 / 264,6

Effectif fin d’exercice / 5 372 / 5 589 / 5 869



(1) Avant coût des actions gratuites et dépréciations d’actifs.

(2) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, majorés du résultat financier et diminués des investissements industriels nets.

(3) Hors dettes de loyers IFRS 16.



Réalisations



Dépassant les prévisions, l’année 2021 a été très bonne, tant en croissance organique qu’en rentabilité. L’audit a en effet confirmé un résultat opérationnel à hauteur de 10,6% du chiffre d’affaires. A 37,7 M€, le résultat net part du groupe est en progression de + 22% par rapport à 2021 (et + 22,4% par rapport à 2019).



(...)