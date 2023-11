NEURONES : + 12,3% de croissance organique en cumul à la fin du 3e trimestre 2023

(non audités, en millions d’euros) / 2022 / 2023 / croissance / dont organique

Chiffre d’affaires 3e trimestre / 158,9 / 177 / + 11,4% / + 11%

Cumul à fin septembre / 486 / 545,7 / + 12,3% / + 12,3%



Réalisations



Au cours du 3e trimestre, comme en cumul depuis le début d’année, NEURONES réalise une croissance organique à deux chiffres.



Le turnover se maintient à un niveau élevé, signe d’une demande encore dynamique sur la période.



Les progressions les plus notables concernent toujours les projets Digitaux, le Conseil, l’Expérience Utilisateur, le Business Process Management et la Cybersécurité.



En cumul sur neuf mois, le taux de résultat opérationnel * s’établit à 10,6% du chiffre d’affaires.



Perspectives



NEURONES confirme ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2023 :

- chiffre d’affaires supérieur à 730 M€,

- résultat opérationnel de l’ordre de 10%.



* non audité et après 0,7% de charges liées aux actions gratuites.