NEURONES : + 11,1% de croissance organique en 2023

(en cours d’audit, en M€) / 2022 / 2023 / Croissance / dont organique

Chiffre d’affaires / 665,4 / 741,2 / + 11,4% / + 11,1%



Réalisations



Dépassant les prévisions, le chiffre d’affaires 2023 s’établit à 741,2 M€ (soit + 11,4%). La progression du 4e trimestre s’élève à + 9%.



Conseil, projets digitaux, data, cybersécurité, cloud et amélioration de l’ « expérience employé » tirent toujours la croissance. Parmi les activités, le cloud souverain et de confiance (SecNumCloud) est porté par une forte dynamique.



A 10,2% du chiffre d’affaires, le résultat opérationnel * s’établit à un niveau élevé, supérieur aux anticipations.



Le développement du groupe s’est notamment appuyé sur une croissance nette des effectifs de 350 personnes en 2023 et un recours accru à la sous-traitance.



Les résultats annuels définitifs complets seront publiés le mercredi 6 mars 2024 après Bourse.



Perspectives



Les prévisions 2024 seront annoncées, comme à l’accoutumée, en même temps que la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre.



* en cours d’audit.