Neurone: léger repli du résultat net au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Neurones publie un chiffre d'affaires de 402,4 ME au titre du 1er semestre 2024, en hausse de 9,1% en un an (+8,2% à périmètre constant).



Le résultat opérationnel ressort à 37,1 ME contre 39,5 ME un an plus tôt.



Le résultat net après impôt s'établit à 29,2 ME (contre 30 ME un an plus tôt), dont 24,5 ME en part du groupe (vs 25,4 ME un an plus tôt).



Neurones confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir un chiffre d'affaires de l'ordre de 800 ME et un résultat opérationnel d'environ 9,5%.





Valeurs associées NEURONES 42,20 EUR Euronext Paris +0,12%