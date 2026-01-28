 Aller au contenu principal
Neuralink, la société d'Elon Musk, annonce 21 participants à des essais
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 19:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Neuralink, la société d'implants cérébraux d'Elon Musk, a déclaré mercredi qu'elle comptait désormais 21 participants à des essais dans le monde entier, alors que deux ans se sont écoulés depuis qu'elle a officiellement commencé à effectuer des tests sur des êtres humains.

Ce chiffre représente une augmentation par rapport aux 12 personnes qui, selon l'entreprise, avaient reçu ses puces en septembre et les utilisent pour contrôler des outils numériques et physiques par la pensée.

L'implant est conçu pour aider les personnes souffrant de pathologies telles que les lésions de la moelle épinière. Le premier patient l'a utilisé pour jouer à des jeux vidéo, naviguer sur Internet, publier des messages sur les médias sociaux et déplacer un curseur sur un ordinateur portable.

"L'un des principaux objectifs de nos essais cliniques en cours d'expansion est de mieux comprendre ces variations et d'améliorer à la fois notre matériel et la procédure globale pour chaqueparticipant", a déclaré la société dans un communiqué.

Neuralink a commencé les essais sur l'homme de son implant cérébral en 2024 après avoir répondu aux préoccupations de sécurité soulevées par la Food and Drug Administration américaine, qui avait initialement rejeté sa demande en 2022.

La société a déclaré qu'elle travaillait en étroite collaboration avec les organismes de réglementation et les sites hospitaliers afin de fournir des dispositifs améliorés aux participants et de maintenir son record actuel de zéro événement indésirable grave lié au dispositif.

