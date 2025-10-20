 Aller au contenu principal
Neuphoria plonge après l'échec d'un essai qui a entraîné l'arrêt d'un programme de médicaments contre l'anxiété
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 23:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Neuphoria Therapeutics NEUP.O chutent de 72 % à 4,30 $ dans les échanges prolongés

** La société affirme que son médicament expérimental pour le trouble de l'anxiété sociale n'a pas réussi à montrer un bénéfice dans un essai de stade avancé, ce qui a incité NEUP à interrompre le développement du programme

** La société testait le médicament, BNC210, chez des personnes souffrant de troubles de l'anxiété sociale, mais le médicament n'a pas atteint son objectif principal de réduction de la détresse lors d'une prise de parole en public

** La société disposait de 14,2 millions de dollars de liquidités au 30 juin et s'attend à ce que cela dure jusqu'au deuxième trimestre de 2027

** La société envisage de développer le BNC210 pour le traitement du syndrome de stress post-traumatique

** L'action a augmenté de 349 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NEUPHORIA
15,4000 USD NASDAQ -0,77%
