Neuflize OBC : la sous-performance " chronique " des actifs français est appelée à perdurer

(AOF) - "Le Premier ministre français a annoncé le 25 août 2025 l’engagement de la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale, le 8 septembre prochain lors d’une session extraordinaire du Parlement. Cette décision s’inscrit dans le contexte des débats sur le budget de l’Etat français pour 2026. Elle marque la résurgence du risque politique français pour les investisseurs", pose d'entrée Olivier Raingeard, directeur des investissements chez Neuflize OBC.
"Un air de déjà-vu"
Selon Olivier Raingeard, "la résurgence du risque politique français alimente un mouvement d'incertitude à l'œuvre depuis l'annonce de la dissolution du 9 juin 2024, source de mouvements de marchés similaires à ceux d'aujourd'hui, mais de plus grande ampleur".
Neuflize OBC privilégie le scénario selon lequel le gouvernement chute, obligeant le Président de la République à nommer un nouveau Premier ministre. Dans ce contexte, les actifs français se stabilisent relativement par rapport aux autres à court terme, mais leur sous-performance " chronique " est appelée à perdurer.
