Neuf personnes détenues en Suède pour des délits d'initiés présumés dans les sociétés Fortnox et Tethys Oil
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 14:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 6 à 8)

La police suédoise a appréhendé mardi neuf personnes soupçonnées de délits d'initiés présumés en 2024 et 2025 avant la publication d'offres de rachat de deux sociétés Fortnox et Tethys Oil cotées à la bourse de Stockholm, a déclaré l'Autorité suédoise de lutte contre la criminalité économique.

Les délits d'initiés présumés ont porté sur les actions de Tethys Oil, qui a fait l'objet d'une offre de rachat en septembre de l'année dernière, et de la fintech Fortnox, qui a été achetée après une offre en mars de cette année, a déclaré un porte-parole de l'Autorité.

L'Autorité a déclaré que plusieurs personnes ayant des relations mutuelles ont échangé à plusieurs reprises des sommes importantes de manière coordonnée, sur la base de ce qu'elle soupçonne être des fuites d'informations sur les offres attendues.

"Il s'agit d'un délit d'initié d'un niveau que nous avons à peine vu auparavant", a déclaré le procureur Jonas Myrdal dans un communiqué, ajoutant que l'action de la police de mardi faisait suite à une longue enquête et comprenait la saisie d'appareils électroniques.

Un porte-parole de Tethys Oil a déclaré que la société n'avait aucune indication ou raison de croire que l'affaire concernait l'un de ses employés actuels ou anciens.

Un porte-parole de Fortnox, qui a été racheté par un consortium composé du véhicule d'investissement First Kraft du propriétaire principal Olof Hallrup et de la société de capital-investissement EQT EQTAB.ST , s'est refusé à tout autre commentaire.

Un porte-parole d'EQT a déclaré que la société n'avait pas été contactée par la police à ce sujet et s'est refusé à tout autre commentaire. First Kraft n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Le groupe chinois Hainan Mining 601969.SS , dont l'unité Roc Oil a acheté Tethys Oil, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

Tethys Oil et Fortnox ont été retirées de la cote respectivement en janvier et en juillet.

Fusions / Acquisitions

