Neuberger lance un fonds d’actions émergentes

(AOF) - Neuberger, une société de gestion privée, indépendante et détenue par ses employés, annonce le lancement du fonds Neuberger Emerging Markets Equity Fund, géré par Juan Torres et Vera German. La stratégie a pour objectif de générer une performance sur le long terme en ciblant des valeurs décotées au sein des marchés émergents sans biais géographique, sectoriel ni de taille de capitalisation.

La sélection repose sur une approche fondamentale, de type "value" et purement "bottom-up", indépendante de tout indice de référence, visant à identifier des sociétés sous-valorisées, parmi les moins chères des marchés émergents.

Reposant sur le principe selon lequel le risque doit être correctement rémunéré, la stratégie adopte une approche à contre-courant, que les gérants qualifient de "sensible à l'environnement macroéconomique sans en être dépendante". Le portefeuille est généralement composé de 30 à 70 titres, sélectionnés selon un cadre d'analyse structuré autour de cinq thématiques : les anges déchus (" fallen angels "), valeurs cycliques, situations spéciales, entreprises en transformation structurelle, et croissance sous-estimée.

Cette construction vise à diversifier les moteurs de performance tout en maintenant une gestion rigoureuse axée sur la performance absolue.

Neuberger gère 147 milliards de dollars d'actifs sur sa plateforme actions, combinant approches fondamentales et quantitatives afin de proposer des solutions adaptées aux besoins de ses clients.