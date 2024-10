Neuberger Berman : "une réduction deux fois plus importante que prévu des taux d'intérêt par la Fed"

(AOF) - Les taux d'intérêt sont en train de baisser. "Pourquoi les investisseurs s'intéressent-ils à ces titres à taux variable?", s'interrogent Ashok Bhatia, co-CIO - Fixed Income ; Brad Tank, responsable mondial et co-CIO - fixed income et Joseph P. Lynch, gérant de portefeuille senior et responsable mondial du crédit hors investment grade pour Neuberger Berman. La Fed vient de procéder à une réduction deux fois plus importante que prévu des taux d'intérêt. En novembre, le taux des fonds fédéraux devraient diminuer une seconde fois de 50 points de base (0,5%), si l'on en croit le marché.

"Nous anticipons deux autres réductions de 25 points de base (0,25%) cette année. Par ailleurs, nous avons constaté une augmentation significative de la demande des clients pour des investissements à taux variable, qu'il s'agisse de prêts seniors, de crédits privés ou de différentes tranches de CLO (collateralized loan obligations)", font savoir ces spécialistes.

Les taux baissent, mais les investisseurs sont friands de taux flottants.

Selon le gestionnaire d'actifs, "l'une des explications est que, bien que les taux baissent, très peu de personnes pensent que nous sommes sur la voie d'un retour aux taux zéro et aux courbes de rendement plates des années précédant la pandémie et suivant la crise financière mondiale. En effet, nous pensons que les marchés des taux sont trop pessimistes quant à la croissance américaine et que la Fed réduira ses taux de façon moins importante et plus progressive que ne le prévoient les investisseurs".

Toutefois, pour la société de gestion, "même si vous partagez le sentiment du marché et que vous vous préparez à un taux neutre à long terme de l'ordre de 2,75% à 3,25%, les rendements à taux variable "all-in" resteraient relativement attrayants. En outre, vous commenceriez avec des spreads plus importants que les obligations à taux fixe de notation équivalente, en raison des primes de liquidité, de la complexité et du " manque de familiarité " qui restent associées à certains marchés à taux variable".

Ces primes constituent en quelque sorte un amortisseur pour les rendements flottants " all-in " à mesure que leurs taux de référence sans risque diminuent.