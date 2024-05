Neuberger Berman souligne l'opportunité offerte par les obligations européennes core

(AOF) - “Ceux qui transposent les perspectives d'inflation américaines en Europe risquent de passer à côté de l'opportunité que représentent les obligations européennes core ". C’est ce qu’affirment trois gérants de Neuberger Berman, Brad Tank, co-cio et global head – Fixed Income, Ashok Bhatia, co-cio – Fixed Income, et Patrick Barbe, head of European Investment Grade Fixed Income. Pour eux, le marché européen du Fixed Income "vaut la peine d'être examiné" et il est " peut-être même plus attrayant que les investisseurs ne le pensent actuellement ".

"Entre deux et cinq ans, nous estimons que les primes de risque s'élèvent à près d'un point de pourcentage, soit le niveau le plus élevé jamais atteint pour les obligations de la zone euro", déclarent-ils. "C'est également à ces échéances intermédiaires que nous avons le plus confiance dans ces estimations, car c'est là que nous avons le plus confiance dans nos projections en matière d'inflation et de politique de la BCE", précisent les auteurs, soulignant qu'avec ces projections, ils s'écartent un peu du consensus.

"On assiste à une certaine transposition des perspectives de l'inflation américaine, qui a subi un nouveau coup dur avec la semaine dernière avec la publication des données sur les dépenses de consommation personnelle". Certes l'Europe a suivi les États-Unis avec un décalage de trois à six mois lors de la hausse de l'inflation en 2022, mais pour les auteurs "la dynamique est désormais très différente".

L'attractivité du marché européen traditionnel, de qualité "Investment Grade, "devient de plus en plus évident pour les investisseurs étrangers" : "si le 'carry' positif de la couverture des euros en dollars a baissé depuis 2022, il reste positif à 1,4%, ce qui fait grimper les rendements totaux à un niveau de 4 à 5%".