Neuberger Berman renforce son équipe dans la région MENA

(AOF) - Neuberger Berman a annoncé la nomination de Laith Khaleq en tant que Managing Director & Relationship Manager, pour la région MENA (Moyen-Orient Afrique du Nord). Basé à Dubaï, il travaillera en étroite collaboration avec Nader Salman et l'équipe locale afin de renforcer les partenariats avec les investisseurs institutionnels de la région.

Laith Khaleq apporte plus de 16 ans d'expérience et vient de Capital Dynamics, où il a passé plus de six ans. Il était en charge de la gestion de la clientèle, de la collecte de fonds et des efforts de développement commercial dans les pays du Conseil de coopération du Golfe.