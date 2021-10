Neuberger Berman recrute la directrice des relations avec les consultants de BlackRock

(NEWSManagers.com) - Neuberger Berman a annoncé ce 21 octobre la nomination de Michelle Dunne au sein de l'équipe en charge du pilotage de la relation avec les consultants en tant que managing director. Elle travaillera en partenariat avec Jamie Wong afin d'animer les relations avec les consultants de la région EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique), en étroite collaboration avec leur homologue basé en Amérique du Nord, Lesley Nurse.

Michelle Dunne travaillait précédemment chez BlackRock où elle était directrice monde des relations avec les consultants, chargée du développement et de l'exécution de stratégies alternatives pour les consultants internationaux, locaux et spécialisés sur l'ensemble de la région. Chez BlackRock, elle a occupé plusieurs postes axés sur la commercialisation d'investissements alternatifs pour les investisseurs institutionnels. Elle a également travaillé pour Credit Suisse, Pioneer Global Investments et Goldman Sachs.