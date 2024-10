Neuberger Berman présente une stratégie CLO investment grade

Fekko Ebbens, responsable de l'activité institutionnelle EMEA chez Neuberger Berman, a déclaré : " Nous pensons que les CLO possèdent de nombreux attributs que les investisseurs recherchent dans leurs portefeuilles obligataires, notamment un rendement attractif et une diversification. "

(AOF) - Neuberger Berman a dévoilé une nouvelle stratégie CLO (Collateralised Loan Obligation) : Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt. Le nouveau fonds est destiné à se concentrer sur les titres CLO notés BBB et vient compléter le fonds UCITS existant de Neuberger Berman, CLO Income Fund, qui se concentre sur la dette CLO non-Investment Grade. Ce dernier affiche 685 millions de dollars sous gestion au 1er octobre.

