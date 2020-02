Neuberger Berman lie une ligne de crédit renouvelable à l'ESG

(NEWSManagers.com) - Neuberger Berman a annoncé la souscription d' une ligne de crédit renouvelable liée au développement durable. Le coût de la dette de la société sera plus élevé ou plus faible en fonction de ses performances sur la base d' indicateurs clés ESG. " Neuberger Berman est la première société de services financiers nord-américaine à s' engager dans un tel accord sur le crédit" , assure l'établissement.

Cette ligne de crédit de 175 millions de dollars, qui arrivera à échéance le 4 février 2025, sera évaluée chaque année en fonction de plusieurs principes, notamment :

- L' alignement avec l' intérêt des clients

Aligner à 100% le régime de rémunération différée des salariés avec les portefeuilles des clients.

S'engager à rester une entreprise indépendante détenue par ses salariés.

Développer l'actionnariat salarié au sens large, sans concentration autour d' un actionnaire unique.

- Intégration ESG objective

Maintenir la note " A" ou plus pour la qualité de l'intégration ESG sur chaque module pour lequel l'entreprise est notée par les Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies (UN PRI).

Continuer à augmenter la part des positions en actions sur lesquelles elle pratique un engagement fort sur l' ESG par le biais d'un dialogue direct et par téléphone, en utilisant la définition de l'engagement des PRI comme l'intention d'influencer (ou d'identifier le besoin d'influencer) les pratiques ESG et/ou d'améliorer la publication de reportings ESG.

- Mettre l' accent sur la diversité

Augmenter la diversité sur les postes seniors de manière générale (au niveau des Vice-Présidents et au-dessus).

" En établissant un lien entre les performances de la société et la matérialité des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, nous améliorons notre alignement avec l' intérêt de nos clients et montrons notre engagement en faveur de l' investissement responsable. En atteignant les objectifs de durabilité, nous serons récompensés par des coûts d'emprunt moins élevés et, bien sûr, pénalisés dans le cas contraire " , explique George Walker, directeur général de Neuberger Berman.

Neuberger Berman précise publier par ailleurs ses propres émissions de gaz à effet de serre, disposer d'un programme continu de réduction de sa consommation énergétique et avoir entièrement compensé toutes ses émissions de gaz à effet de serre provenant des voyages d'affaires.