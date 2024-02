Neuberger Berman : "les perspectives d’un atterrissage en douceur"

(AOF) - Fin 2023, la révision à la baisse des attentes du marché concernant la trajectoire des taux de la banque centrale a eu tendance à être corrélée avec des niveaux plus élevés sur les marchés des actions, et vice versa. Une tendance qui a pris fin en janvier, l'indice S&P 500 ayant franchi pour la première fois la barre des 4900 points la semaine dernière. Le Stoxx Europe 600 s'est, quant à lui, rapproché de son propre record historique", explique Erik L. Knutzen, CIO multi-actifs chez Neuberger Berman.

Entre-temps, les marchés qui avaient intégré fin 2023 une baisse des taux d'intérêt de la Fed en mars, ont revu leur copie à la suite de la publication des chiffres de l'emploi américain vendredi dernier. Désormais, les marchés tablent sur celle-ci à moins de 20%.

"Cela peut s'expliquer par le fait que les données économiques suggèrent de plus en plus un "atterrissage en douceur" (ralentissement économique sans récession) et que les investisseurs ont commencé à se concentrer sur les perspectives de croissance plutôt que sur la menace de l'inflation", souligne Erik L.Knutzen.

Au cours de ces derniers jours, le Fonds monétaire international a revu à la hausse ses prévisions de croissance mondiale pour 2024. La croissance du PIB américain au quatrième trimestre a pulvérisé les attentes des économistes. L'indice PMI, les chiffres de l'emploi et les offres d'emploi aux Etats-Unis ont tous surpris à la hausse. L'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board a atteint son plus haut niveau en deux ans.

"Et nous avons appris que même la zone euro, en perte de vitesse, avait évité la récession. Dans le même temps, les principaux indicateurs d'inflation aux États-Unis et dans la zone euro se sont rapprochés de leur objectif", note l'analyste.