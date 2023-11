Neuberger Berman : les investisseurs doivent regarder au-delà des "Sept Magnifiques"

(AOF) - Pour Neuberger Berman, le problème n'est pas que les "Sept Magnifiques" affichent "des valorisations insoutenables et qu'elles sont sur le point de voir leurs fondamentaux s'effondrer". Le problème est que leurs valorisations sont probablement désormais raisonnables ou correctes et que, représentant près de 30% de l'indice S&P 500, elles sont structurellement surdétenues et ont peu de chances de bénéficier de la poursuite de leur dynamique positive.

"Elles pourraient certainement surperformer à nouveau en 2024, mais il est très difficile de les voir dominer l'indice autant qu'ils l'ont fait cette année", prévient le gérant.

Même si à première vue, les bénéfices du S&P 500 semblent résistants, Neuberger Berman juge qu'il convient d'être prudent. Il fait ainsi remarquer que les marges se sont contractées pour le septième trimestre consécutif. Le pourcentage d'entreprises qui dépassent les estimations de chiffre d'affaires est par ailleurs à son plus bas niveau depuis 2015 et les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices se dégradent. Compte tenu des inquiétudes concernant les valorisations, la punition infligée par le marché en cas de déception est de plus en plus sévère.

C'est pourquoi le gestionnaire d'actifs pense que les investisseurs devraient rechercher des grandes capitalisations capables d'égaler les "Sept Magnifiques" en termes de qualité, mais à des valorisations plus attrayantes.