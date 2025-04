Neuberger Berman : Le défi pour la BCE réside dans l'analyse de la politique perturbatrice de Trump

Neuberger Berman anticipe des commentaires " dovish " de la part de la BCE compte tenu du risque à court terme de récession et de baisse de l'inflation. "Nous anticipons une révision à la baisse du taux terminal de la BCE, autour de 1,5 %, suivie d'une accentuation de la pente de la courbe".

(AOF) - "Les conséquences négatives de la guerre commerciale américaine sur l'économie européenne conduisent à un large consensus sur le fait que, lors de sa réunion de jeudi, la BCE poursuivra sa baisse de taux directeur de 25 points de base à 2,25 %", estime Patrick Barbe, responsable de l'investissement obligataire Investment grade en Europe chez Neuberger Berman. Le défi pour la BCE, poursuit-il, réside davantage dans son analyse de la politique perturbatrice de Trump pour l'Europe, en termes de sécurité, d'activité et d'inflation.

