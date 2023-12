Neuberger Berman : la décision de la BCE devrait peser sur "les actifs risqués"

(AOF) - Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income chez Neuberger Berman, a réagi aux annonces de la BCE qui a laissé ses taux inchangés ce jeudi, pour la deuxième fois consécutive. "Les nouvelles projections de la BCE en matière de croissance et d’inflation sont bien supérieures à celles des marchés et des économistes. La BCE ne modifie pas son analyse pour la zone euro, ce qui devrait reporter les anticipations sur l'amorce d'une baisse des taux directeurs", souligne-t-il.

Et d'ajouter : "Le communiqué de presse de la BCE devrait impacter le marché obligataire à la baisse, entraînant un rebond des taux depuis leur plus bas de jeudi matin. Cela devrait également peser sur les actifs risqués comme les obligations d'entreprises".