Neuberger Berman : "l'orientation budgétaire et monétaire des États-Unis sera plus souple en 2025"

(AOF) - "Les États-Unis aborderont l'année 2025 avec un gouvernement unifié, une forte impulsion budgétaire et un mandat visant à stimuler l'industrie nationale. La nouvelle administration dirigée par Donald Trump semble mieux organisée que celle de 2017, et composée d'experts qualifiés. Cependant, cela ne signifie pas que tout le monde avancera dans la même direction", explique Shannon L. Saccocia, CFA, Chief Investment Officer - Private Wealth chez Neuberger Berman.

Alors que Donald Trump semble se concentrer principalement sur la politique commerciale et les négociations sur les droits de douane, son candidat au poste de secrétaire au Trésor, Scott Bessent, devrait opter pour une stratégie "3-3-3" visant à augmenter la production pétrolière américaine de trois millions de barils par jour, à atteindre une croissance du PIB de 3 % et à réduire le déficit budgétaire à 3 %.

Atteindre tous ces objectifs représentera un réel défi. Réduire le déficit de moitié tout en prolongeant les réductions d'impôts nécessitera des débats difficiles sur les mesures à prendre dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation, la loi sur les soins de santé et la science et d'autres éléments de la politique industrielle de l'administration précédente.

Aucun accord n'est garanti, compte tenu des avantages que de nombreux électeurs républicains tirent de ces politiques, ainsi que de la vague populiste qui a porté Donald Trump à la Maison-Blanche.

"Dans l'ensemble, nous pensons que l'orientation budgétaire et monétaire des États-Unis sera probablement plus souple en 2025 qu'elle ne l'est actuellement, mais nous pourrions voir des rivalités sur les questions fiscales émerger parmi les Républicains du Congrès avant même que les élections de mi-mandat ne viennent compliquer davantage les choses en 2026", souligne Shannon L. Saccocia.