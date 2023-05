Neuberger Berman : " Il n'y a plus d'urgence à augmenter les taux"

(AOF) - " La BCE devrait ralentir le rythme de ses hausses de taux directeurs de 50 à 25 points de base ce jeudi ", abonde Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income chez Neuberger Berman dans une note. " Il n'y a plus d'urgence à augmenter les taux puisque le taux directeur a atteint le niveau restrictif de 3% et que l'inflation globale en euro a chuté rapidement et de manière significative de 10,6% en glissement annuel en octobre à 7% en avril en raison des prix de l'énergie " précise l'analyste.

" Les prix des biens industriels non énergétiques ont également commencé à baisser depuis février, tout comme les prix des denrées alimentaires depuis avril " et " seuls les prix des services continuent d'augmenter, mais très légèrement " poursuit Patrick Barbe.

Selon l'analyste, " le taux d'inflation commence donc à se normaliser. De plus, l'enquête sur la distribution du crédit bancaire souligne la baisse de la demande de prêts de la part des ménages et des entreprises, en plus du resserrement des normes de crédit offertes par les banques commerciales dans la zone euro ".

L'analyste relève que cette enquête " montre également que la détérioration est particulièrement forte dans le sud de l'Europe, ce qui renforce les craintes de fragmentation de l'Europe ".