Netto Danemark choisit VusionGroup pour digitaliser ses 550 magasins

(AOF) - VusionGroup, spécialiste mondial des solutions de digitalisation pour le commerce physique, annonce le déploiement d'étiquettes intelligentes et de ses solutions au sein de l'enseigne Netto (détenue par Salling Group), la première chaîne de supermarché discount du Danemark. Salling Group, partenaire de VusionGroup depuis plus de 15 ans, va déployer les étiquettes électroniques SESimagotag et la plateforme VusionCloud dans 550 magasins Netto, entre le troisième trimestre 2024 et le deuxième trimestre 2025.

Netto offrira ainsi une meilleure expérience client dans tous ses magasins, en affichant des informations pertinentes sur ses produits, promotions et marques.

Les consommateurs bénéficieront d'une communication claire sur les offres de Netto, affichées directement sur les étiquettes, leur permettant ainsi de trouver facilement les produits recherchés en magasin.

VusionCloud permettra à Netto de contrôler et de mettre à jour à distance les étiquettes électroniques en rayon, assurant ainsi dans tous les magasins des prix exacts et une gestion efficace des promotions dans un environnement sécurisé. Le déploiement s'appuiera sur l'infrastructure Wi-Fi existante de Cisco Meraki, permettant une installation plus rapide et une réduction significative de l'empreinte carbone associée à la solution.

Les solutions développées par VusionGroup élimineront également le travail manuel d'impression et de remplacement des étiquettes, permettant ainsi aux équipes de Netto de consacrer plus de temps au service clients.

