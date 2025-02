Nette hausse du dollar contre le yen

" C'est la 9ème fois sur les 10 dernières années que l'inflation sort au-dessus des attentes en janvier ", a précisé Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques au sein de CPR AM.

(AOF) - La devise japonaise a continué de s'affaiblir contre le dollar, pénalisée comme les jours précédents par la hausse des taux longs américains. Le yen perd 1,37% à 0,0065 dollar. Le rendement du 10 ans américains gagne 12,9 points de base à 4,661% à la suite de l'annonce d’une accélération inattendue de l'inflation américaine en janvier. L'inflation hors alimentation et énergie, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,3% en rythme annuel, contre un consensus de 3,1% et 3,2% en décembre.

