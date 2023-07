Nette hausse des Bourses européennes : le ralentissement de l'inflation américaine rassure

(AOF) - Les marchés action européens ont nettement progressé à la faveur d'une inflation américaine plus faible qu'anticipé. L'indice CAC 40 a gagné 1,57% à 7 333,01 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 1,77% à 4 352,63 points. De la même manière, la tendance était favorable aux Etats-Unis, avec un Dow Jones affichant un gain de 0,73% vers 17h30.

L'inflation a atteint 3% en rythme annuel en juin aux Etats-Unis, soit son niveau le plus faible depuis début 2021 après avoir atteint un pic à 9,1% en juin 2022. Plus surveillée par les économistes, l'inflation, hors alimentation et énergie, s'est élevée à 0,2% en juin d'un mois sur l'autre et à 4,8% en rythme annuel. Elle était anticipée à respectivement 0,3% et 5% après 0,4% et 5,3% en mai.

" Cette nouvelle modération des pressions sur les prix est susceptible de maintenir la politique de la Fed en suspens après la hausse potentielle de juillet ", explique Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions. Une hausse de 25 points de base est en effet attendue le 26 juillet prochain.

Ces bons chiffres d'inflation ont entraîné un reflux des taux longs, avec un rendement du 10 ans américain en retrait de plus de 10 points de base à 3,87%, et un recul du dollar.

A Paris, la hausse était générale et les membres du SBF 120 dans le rouge se comptaient sur les doigts de la main. Air France-KLM a fini à la dernière place de l'indice en raison de la dégradation de la recommandation de Deutsche Bank d'Acheter à Conserver.

Du côté des hausses, STMicroelectronics a affiché la plus forte progression du CAC 40, soutenu par Jefferies, qui a relevé son opinion de Sous-performance à Conserver. La perspective du rachat de Cobham Aerospace Communications par Thales a par ailleurs été appréciée.