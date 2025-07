Nette hausse de l'euro en fin de séance : rumeurs de limogeage de Jerome Powell

(AOF) - En repli contre le dollar vers 16h45, la devise européenne est subitement repassée dans le vert quelques minutes plus tard et gagne 0,83% à 1,1697 dollar. Ce retournement de tendance est intervenu alors que selon CBS et Bloomberg, Donald Trump a demandé mardi à un groupe de républicains de la Chambre des représentants s'il devait limoger le président de la Fed Jerome Powell et les personnes présentes dans la salle ont exprimé leur approbation. Le président américain devrait bientôt se séparer de Jerome Powell, a déclaré un responsable de la Maison-Blanche à Bloomberg.

L'agence de presse ajoute cependant que Donald Trump n'a pas pris de décision définitive et pourrait changer d'avis.