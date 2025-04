Nette hausse attendue en Europe, Donald Trump rassure sur Jerome Powell

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en forte hausse dans le sillage de Wall Street. Après avoir critiqué Jerome Powell ces des derniers jours, Donald Trump a déclaré ne pas avoir l’intention de limoger le président de Fed. Hier soir, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré qu'il s'attendait à une désescalade de la guerre commerciale avec la Chine. Le début de séance sera marqué par la publication des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en avril. Les investisseurs réagiront également aux revenus trimestriels de Danone, d’OPmobility...

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Danone

Au premier trimestre, Danone a enregistré un chiffre d’affaires de 6,844 milliards d’euros, en progression de 0,8%. Il inclut un effet périmètre négatif (-3%), principalement lié à la cession d’Horizon Organic et Wallaby finalisée en avril 2024. Les revenus ont augmenté de 4,3% en données comparables, dépassant le consensus s’élevant à 3,8%. Ils ont bénéficié d’une hausse de 1,9% du volume/mix et d’un effet prix positif de 2,4%. Danone souligne que le volume/mix est de nouveau positif dans toutes les catégories.

Eiffage

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Construcción, s’est vu attribuer, en groupement avec Acciona, le contrat de conception et de construction du nouveau circuit urbain de Formule 1 de Madrid en Espagne, baptisé Madring. Le montant total du marché est de 83,2 millions d’euros (part Eiffage 33,3 millions). Les travaux débuteront en avril 2026 et s’achèveront à l’été 2026, en vue de la tenue du premier Grand Prix d’Espagne.

Amoéba

La société Amoéba a obtenu une autorisation de mise sur le marché d’urgence en France pour son produit Axpéra afin de lutter contre le mildiou de la vigne. Cette décision du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire est une procédure exceptionnelle prévue pour faire face à des situations d’urgence phytosanitaires. Les viticulteurs pourront ainsi utiliser Axpéra pendant une période de 120 jours avant l’obtention de l’autorisation permanente attendue fin 2025/début 2026.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en avril en France à 9h15, en Allemagne à 9h30, en zone euro à 10 heures et aux Etats-Unis à 15h45.

La balance commerciale de la zone euro en février est attendue à 11 heures

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs en mars seront connues à 16 heures et le livre Beige sur la santé de l'économie à 20 heures

Ce matin, l'euro est stable à 1,1383 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse, soutenues par le net rebond de Wall Street. Elles avaient initialement débuté dans le rouge à la suite de la nouvelle attaque portée hier par Donald Trump contre Jerome Powell, qui fait craindre pour l'indépendance de la Fed. La nouvelle hausse de l'euro et de l'once d'or en témoigne. A Paris, les revenus trimestriels plus élevés qu'anticipé de L'Oréal ont été salués. Après deux jours de fermeture, le CAC 40 a gagné 0,56% à 7326,47 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,42% à 4956,26 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont fortement rebondi au lendemain d’un net repli consécutif aux nouvelles critiques de Donald Trump à l’encontre du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré aujourd'hui qu'il s'attendait à une désescalade de la guerre commerciale avec la Chine et qu'il pensait qu'un accord pouvait être trouvé. Les investisseurs ont également réagi aux nombreux résultats d’entreprises, comme ceux de 3M. Le Dow Jones a progressé de 2,66 %, à 39 186,98 points et le Nasdaq Composite s'est adjugé 2,71 % à 16 300,42 points.