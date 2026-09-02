Nette croissance du CA trimestriel, Figeac Aéro confirme ses objectifs

L'activité du groupe est portée par la montée en cadence des programmes A350, A320 et 737. Le carnet de commandes atteint un record de 5 MdsEUR.

Sur la période close le 30 juin 2026, le chiffre d'affaires de Figeac Aéro est ressorti à 111,8 MEUR, en hausse organique de 11,6% par rapport à la même période un an plus tôt, ou en progression de 9,7% en données publiées. Il s'agit du 21e trimestre consécutif de croissance, précise le communiqué du groupe.

Dans le détail, la division Aérostructures & Aéromoteurs a enregistré un chiffre d'affaires de 104,1 MEUR, en croissance organique de 12,5% et 10,4% en données publiées, principalement grâce à la dynamique des programmes A350, A320 et 737, avec notamment une accélération concernant les moteurs LEAP.

De son côté, la division Défense & Energie a réalisé 7,7 MEUR de chiffre d'affaires, en hausse de 1,1%. La dynamique favorable dans la défense a été modérée par des décalages dans le segment énergie.

"Avec un premier trimestre parfaitement en ligne avec la trajectoire annuelle annoncée, nous abordons ainsi ce nouvel exercice avec un bon degré de confiance", a déclaré Thomas Girard, directeur général adjoint.

Par ailleurs, le carnet de commandes reste à des niveaux records malgré les chocs à court terme liés au contexte géopolitique, progressant de 3,3% entre le 31 mars et le 30 juin 2026 (porté par les programmes A320 et A350) pour atteindre un niveau record de 5 MdsEUR.

Après quatre nouvelles affaires remportées en Amérique du Nord et dans la défense, Figeac Aéro indique avoir sécurisé 60% de l'objectif commercial de son plan PILOT 28, qui vise entre 80 et 100 MEUR de chiffre d'affaires annuel issu de nouvelles affaires à l'horizon 2028.

Le groupe confirme ainsi l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2026/27 : un chiffre d'affaires compris entre 530 et 560 MEUR, un EBITDA courant de 86 à 94 MEUR et des Free Cash Flows de 35 à 40 MEUR, après environ 10 MEUR d'initiatives stratégiques. Le levier financier est toujours attendu entre 2,6x et 3,1x. Ces objectifs reposent notamment sur une hypothèse de taux de change euro-dollar de 1,16 et sur l'absence de dégradation majeure du contexte géopolitique, précise le groupe.

Le titre a conclu la séance sur un gain de 0,57% mais affiche une contraction de l'ordre de 3,6% depuis le début de l'année.