Nette amélioration des résultats du 1er semestre 2021 : Retour à la profitabilité opérationnelle - Progression du Résultat net de 3,7 M€ - Trésorerie solide de 13,5 M€

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, confirme la progression de son activité sur le 1er semestre 2021 portée par la levée des mesures de confinement et la reprise de l’économie du pays. Après une forte progression sur le 2ème trimestre 2021 (+96% à 41,3 M€), le chiffre d’affaires du Groupe atteint les 75,7 M€ au 30 juin 2021 contre 52,6 M€ l’an passé (+44%).

La progression des activités s’accompagne d’une nette amélioration des résultats du Groupe sur le semestre. Bénéficiant des effets des mesures d’économies mises en œuvre en 2020 et d’une amélioration de ses marges, Mare Nostrum renoue avec la profitabilité opérationnelle. Ainsi, l’EBE s’établit à 1,2 M€ en progression de plus de 3 M€ par rapport à l’an passé et retrouve le niveau du 1er semestre 2019. De même, le Résultat d’exploitation s’élève à 0,5 M€ contre une perte de - 2,9 M€ au S1 2020 (+ 3,4 M€). La bonne maîtrise du résultat financier permet au Résultat net de s’inscrire à - 0,6 M€ et de progresser de 3,7 M€ par rapport à l’an passé.

L’augmentation du chiffre d’affaires associée principalement à la bonne gestion des coûts opérationnels et à l’amélioration progressive du BFR portent les disponibilités du Groupe à fin juin à 13,5 M€ (contre 15,2 M€ au 31 décembre 2020). Cette trésorerie solide conforte le Groupe dans la poursuite de son plan de développement.