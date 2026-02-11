 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Netstreit chute après le lancement d'une offre d'actions
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 22:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février -

** Les actions de Netstreit Corp NTST.N en baisse de 1,4 % dans les échanges prolongés à 18,99 $ après l'annonce d'une augmentation de capital prévue

en prolongation à 18,99 $ après l'annonce d'une augmentation de capital planifiée

** La société d'investissement immobilier de Dallas (Texas) lance une offre d'actions de 75 millions d'euros sur ()

8.75 millions d'actions avec une composante de vente à terme

** La société prévoit de conclure des accords de vente à terme d'un an avec les teneurs de livres Wells Fargo et BofA

** La société prévoit de conclure des contrats de vente à terme d'une durée de 1 an avec les teneurs de livres Wells Fargo et BofA

** La société a ~97 millions d'actions en circulation

** Les actions de NTST ont terminé le mercredi en baisse de 0,1% à 19,26 $. L'action a augmenté de 9% depuis le début de l'année et de ~35% au cours des 12 derniers mois

** 15 des 18 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 3 comme un "maintien"; PT médian de 21 $, par LSEG

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
53,825 USD NYSE -2,83%
NETSTREIT REIT
19,250 USD NYSE -0,16%
WELLS FARGO
88,960 USD NYSE -3,23%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank