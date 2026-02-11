Netstreit chute après le lancement d'une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février -

** Les actions de Netstreit Corp NTST.N en baisse de 1,4 % dans les échanges prolongés à 18,99 $ après l'annonce d'une augmentation de capital prévue

** La société d'investissement immobilier de Dallas (Texas) lance une offre d'actions de 75 millions d'euros sur ()

8.75 millions d'actions avec une composante de vente à terme

** La société prévoit de conclure des accords de vente à terme d'un an avec les teneurs de livres Wells Fargo et BofA

** La société a ~97 millions d'actions en circulation

** Les actions de NTST ont terminé le mercredi en baisse de 0,1% à 19,26 $. L'action a augmenté de 9% depuis le début de l'année et de ~35% au cours des 12 derniers mois

** 15 des 18 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 3 comme un "maintien"; PT médian de 21 $, par LSEG