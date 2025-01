Netspend dédommage les clients surfacturés dans le cadre d'un règlement à l'amiable à New York

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

par Jonathan Stempel

Netspend, un fournisseur de cartes de débit et de paie rechargeables, paiera environ 1,1 million de dollars pour régler les accusations de l'État de New York selon lesquelles il aurait illégalement facturé à des clients à faible revenu des taux d'intérêt exorbitants sur des avances de salaire et aurait laissé des agents de recouvrement saisir leurs fonds.

Le procureur général de l'État de New York, Letitia James, a déclaré jeudi que son bureau avait découvert plus de 6 900 cas dans lesquels les frais prélevés par Netspend sur les avances sur salaire avaient porté les taux d'intérêt annuels effectifs des New-Yorkais à plus de 100 % et plus de 4 000 cas dans lesquels les taux avaient dépassé 300 %, dépassant de loin la limite légale de 16 % fixée par l'État pour les prêteurs non agréés.

Selon elle, Netspend a également gelé les fonds de plus de 80 clients et les a remis à des agents de recouvrement, en violation d'une loi de l'État protégeant la sécurité sociale, le chômage et d'autres prestations contre le recouvrement jusqu'à concurrence de 3 840 dollars pour les résidents de New York, Long Island et du comté de Westchester, et de 3 600 dollars pour les autres résidents.

Netspend a également trompé ses clients sur un grand nombre d'autres frais, notamment pour l'utilisation des guichets automatiques, a déclaré M. James.

Le règlement comprend 735 670 dollars de dédommagement et 357 775 dollars de pénalités civiles et de frais.

Fondée en 1999, Netspend affirme avoir plus de 200 millions de comptes enregistrés. Elle appartient à Ouro Global, qui a racheté une grande partie de l'ancienne Netspend Corp en 2023.

Ouro a déclaré dans un communiqué qu'elle avait coopéré à l'enquête de M. James et qu'elle était parvenue à une solution positive. La société basée à Austin, au Texas, a déclaré que sa mission était de permettre aux clients sous-bancarisés d'accéder à l'économie américaine et d'y prospérer.

Selon son site web, Ouro compte parmi ses partenaires commerciaux CVS CVS.N , Walgreens WBA.O , Dollar General

DG.N , Family Dollar DLTR.O , Mastercard MA.N , Visa V.N et des équipes sportives telles que le Miami Heat, les San Antonio Spurs et le Real Madrid.