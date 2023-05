NetMedia Group : Trois nouveaux contrats digitaux

Big Youth, l’agence digitale et e-commerce de Makheia (NetMedia Group), annonce le gain et la sortie de trois nouveaux sites web pour le compte de Tensira, Bluelink et Mood Walk.





























Tensira, créateur et fabricant de linge de maison et accessoires haut-de-gamme en provenance d’Afrique de l’Ouest, a choisi Big Youth pour la création de sa plateforme ecommerce https://tensira.com/. Conçu sur Shopify, le site offre une expérience de navigation intuitive et une présentation esthétique des produits de la marque.



Bluelink, acteur majeur de la relation client, souhaitait un site web reflétant la qualité de ses offres et de son expertise haut de gamme, permettant de booster la génération de leads et de travailler le recrutement. Le nouveau site web - https://www.bluelinkservices.com/- est une plateforme sophistiquée et optimisée de conversion pour les clients et prospects de l'entreprise, offrant une expérience utilisateur fluide et intuitive.



Mood Walk, plateforme Shopify de baskets vegan et éco-responsables pour femme https://mood-walk.com/ est un site e-commerce identitaire qui nous plonge dans l’univers pop de ces sneakers aux messages feel good et engagés pour la planète et les femmes.