NetMedia Group : Résultats semestriels 2024, fort redressement de la rentabilité, EBITDA & Résultat d’exploitation à l’équilibre

NetMedia Group (ALNMG), acteur référent de la communication, du marketing et des médias BtoB, publie des comptes en net redressement au 30 juin 2024. Après avoir renoué avec la rentabilité sur le précédent semestre (EBITDA S2-2023 : 0,3 M€), le groupe annonce un résultat d’exploitation à l’équilibre et un EBITDA quasi à l’identique au premier semestre 2024. Ces évolutions intègrent les effets de restructurations menées depuis la constitution du nouveau groupe . Elles s’inscrivent sur un recul de l’activité de 20% dans un contexte de fin de réorganisations internes et dans un environnement peu propice, ponctué d’incertitudes politiques/géopolitiques, et dans lequel les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 n’ont pas bénéficié aux médias BtoB. Désormais, NetMedia Group bénéficie d’un modèle opérationnel optimisé et d’une nouvelle offre Conseil - Media - Activation en parfaite adéquation avec les besoins de ses marchés pour poursuivre son développement dans la rentabilité.