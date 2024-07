NetMedia Group : regroupement des actions Netmedia Group pour renforcer l’attractivité et réduire la volatilité de l’action

NetMedia Group (ALNMG), acteur référent de la communication, du marketing et des médias BtoB, annonce la mise en œuvre du regroupement des actions composant son capital social, à raison de 1 action nouvelle contre 100 anciennes, approuvé par la 3ème résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 6 mai 2024.



Ce regroupement vise à permettre au groupe de renouer avec un cours de Bourse plus conforme aux standards du marché et aux attentes des investisseurs, tout en tendant à réduire la volatilité du titre. Les opérations de regroupement débuteront le 29 juillet 2024 et prendront effet le 29 août 2024, premier jour de cotation des nouvelles actions NetMedia Group regroupées. Selon les termes de l’avis de regroupement des actions publié le 12 juillet 2024 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire (BALO), les principales caractéristiques du regroupement sont les suivantes :