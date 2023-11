NetMedia Group : organisation d’une visioconférence destinée aux investisseurs particuliers

NetMedia Group (ALNMG) annonce l’organisation d’une visioconférence dédiée aux actionnaires individuels et aux investisseurs particuliers mercredi 13 décembre 2023 à 18h.

Animée par Hervé Lenglart, Président, et Jérémy Marcaini, Directeur financier, cette visioconférence sera l’occasion de s’informer sur le groupe, sur sa stratégie de développement, et de poser des questions à ses dirigeants.

Les actionnaires individuels et investisseurs particuliers sont invités à s’inscrire à l’évènement via ce lien : http://bit.ly/3Rj7IoP

Les modalités de connexion seront fournies aux participants inscrits dans la matinée précédant l'événement.