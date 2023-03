NetMedia Group : Chiffre d’Affaires Proforma 2022

Chiffre d’affaires proforma 2022 : 30,1 M€

Forte hausse du chiffre d’affaires et perspectives 2023 dynamiques



L’année 2022 est marquée par la fusion du 29 décembre des Groupes Makheia et NetMedia, dans l’objectif de créer un nouveau leader indépendant des médias et de la communication BtoB européen.



Le chiffre d’affaires consolidé proforma de l’année 2022 s’établit à 30,1 M€.



Le chiffre d’affaires comptable consolidé 2022 s’élève à 9,3 M€, en comparaison aux 9,7 M€ de 2021.



Fort de son offre média BtoB, NetMedia Group fédère de larges audiences de cadres et de dirigeants d’entreprise autour d’une offre éditoriale à la fois inspirante et opérationnelle.



NetMedia Group intervient sur le secteur des médias, de la communication et du marketing relationnel, qui connait actuellement une forte mutation liée à l’évolution des enjeux et des attentes des annonceurs, au développement de nouvelles solutions data - digitales - social selling, et à l’accélération du phénomène de concentration du secteur.



En combinant les expertises marketing / communication, la puissance des médias et l’activation des audiences, NetMedia Group propose au marché une offre inédite particulièrement adaptée aux entreprises « middle market » et aux ETI, quintessence de l’économie française.



En trois mois le Groupe s’est déjà fortement transformé (suite dans le communiqué)