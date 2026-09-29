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Netlist veut bloquer aux Etats-Unis des puces Micron utilisées dans l'IA
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 17:03

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Netlist a saisi l'International Trade Commission (ITC) américaine pour réclamer l'interdiction d'importation de certaines puces mémoire de Micron, ainsi que de produits de Google, Nvidia et Broadcom qui les utilisent. L'entreprise accuse ces technologies, notamment destinées aux infrastructures d'intelligence artificielle, d'enfreindre deux de ses brevets liés aux mémoires à haute bande passante (HBM).

La plainte vise des mémoires DRAM de Micron, mais également des processeurs graphiques, serveurs et autres équipements de Google, Nvidia et Broadcom intégrant les composants concernés. Netlist affirme vouloir protéger des technologies mémoire développées depuis plusieurs décennies et désormais largement utilisées dans les infrastructures d'IA. Micron, Google, Nvidia et Broadcom n'ont pas immédiatement commenté la procédure.

Cette nouvelle action s'inscrit dans un contentieux plus large entre Netlist et Micron. En 2024, un tribunal fédéral de Marshall, au Texas, avait condamné Micron à verser 445 millions de dollars à Netlist pour violation de brevets. En août, Netlist avait déjà saisi l'ITC au sujet de puces Micron présentes dans des produits de Super Micro Computer, Hewlett Packard Enterprise et Lenovo.

Netlist mène parallèlement plusieurs procédures pour défendre son portefeuille de propriété intellectuelle. Toujours en août, l'entreprise a conclu un accord mettant fin à un litige distinct avec Samsung concernant des brevets liés aux mémoires. Avant cet accord, Netlist avait obtenu contre le groupe sud-coréen plusieurs verdicts représentant au total 421 millions de dollars devant le même tribunal texan.

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