NETGEM : Webinaire Actionnaires individuels mardi 16 septembre 2025 à 18h
information fournie par Actusnews 08/09/2025 à 17:45

Communiqué de presse
Webinaire Actionnaires individuels
mardi 16 septembre 2025 à 18h
Paris, le 8 septembre 2025
Au cours des derniers mois, Netgem a franchi de nouvelles étapes dans l'exécution de sa
feuille de route stratégique avec la réorganisation de ses activités autour de plateformes de
services positionnées en amont et en aval de la chaîne de valeur de l'Entertainment
Technology, des éditeurs aux opérateurs de contenus video.
Mathias HAUTEFORT, Directeur Général, et Sandrine ALEXANDRE, Directrice Financière,
sont heureux de vous convier à un Webinaire
mardi 16 septembre 2025 à 18h.
pour faire le point sur l'activité du 3e trimestre, les résultats semestriels 2025 et les
perspectives du Groupe.
Ils répondront en direct à vos questions, que vous pouvez poser dès à présent à l'adresse
suivante : netgem@seitosei-actifin.com .
Contacts
Relations Investisseurs et Analystes
Bertrand Soleil
bertrand.soleil@double-digit.com
+33 (0)6.23.31.06.53
Relations Presse (seitosei-Actifin)
Isabelle DRAY
isabelle.dray@seitosei-actifin.com
+33 6 63 93 08 15
A propos de Netgem
Netgem est un fournisseur de technologies et de services pour l'industrie du divertissement vidéo. L'activité
de Netgem s'articule autour de deux plateformes produits : en amont, les services aux éditeurs de contenus
de divertissement regroupés sous la marque ECLAIR, et en aval, la gestion des services de Streaming,
proposant contenus et technologies aux opérateurs télécoms sous la marque PLEIO. L'objectif commun
est d'aider nos clients à fournir des offres de divertissement accessibles à tous, comme le traduit la
signature du groupe “everyone's entertained”.
Netgem est cotée sur Euronext Growth (ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : ALNTG FP).


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ym9tlcibapiaxp5pk8tsZ2eVmmZoxmeba2acmZduapbFm5qRmmeXnJmYZnJknWtn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93861-2025-09-08_webinaire-netgem-16-09-2025-a-18h.pdf

