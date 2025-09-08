NETGEM : Webinaire Actionnaires individuels mardi 16 septembre 2025 à 18h

Communiqué de presse

Webinaire Actionnaires individuels

mardi 16 septembre 2025 à 18h

Paris, le 8 septembre 2025

Au cours des derniers mois, Netgem a franchi de nouvelles étapes dans l'exécution de sa

feuille de route stratégique avec la réorganisation de ses activités autour de plateformes de

services positionnées en amont et en aval de la chaîne de valeur de l'Entertainment

Technology, des éditeurs aux opérateurs de contenus video.

Mathias HAUTEFORT, Directeur Général, et Sandrine ALEXANDRE, Directrice Financière,

sont heureux de vous convier à un Webinaire

mardi 16 septembre 2025 à 18h.

pour faire le point sur l'activité du 3e trimestre, les résultats semestriels 2025 et les

perspectives du Groupe.

Ils répondront en direct à vos questions, que vous pouvez poser dès à présent à l'adresse

suivante : netgem@seitosei-actifin.com .

Contacts

Relations Investisseurs et Analystes

Bertrand Soleil

bertrand.soleil@double-digit.com

+33 (0)6.23.31.06.53

Relations Presse (seitosei-Actifin)

Isabelle DRAY

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

+33 6 63 93 08 15

A propos de Netgem

Netgem est un fournisseur de technologies et de services pour l'industrie du divertissement vidéo. L'activité

de Netgem s'articule autour de deux plateformes produits : en amont, les services aux éditeurs de contenus

de divertissement regroupés sous la marque ECLAIR, et en aval, la gestion des services de Streaming,

proposant contenus et technologies aux opérateurs télécoms sous la marque PLEIO. L'objectif commun

est d'aider nos clients à fournir des offres de divertissement accessibles à tous, comme le traduit la

signature du groupe “everyone's entertained”.

Netgem est cotée sur Euronext Growth (ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : ALNTG FP).

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ym9tlcibapiaxp5pk8tsZ2eVmmZoxmeba2acmZduapbFm5qRmmeXnJmYZnJknWtn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93861-2025-09-08_webinaire-netgem-16-09-2025-a-18h.pdf