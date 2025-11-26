Netgem va reprendre la gestion de la plateforme TV de Vialis
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 12:30
A partir du 1er janvier prochain, le spécialiste du divertissement vidéo assurera la gestion de bout en bout du service TV de Vialis, un périmètre qui s'étend de la négociation des droits avec les éditeurs de contenu jusqu'à la maintenance de la plateforme.
Cette opération d'externalisation de la composante TV et des contenus doit permettre à Vialis d'optimiser son offre de services tout en conservant la maîtrise de la gestion de son parc clients.
Vialis est une société d'économie mixte locale qui intervient dans plusieurs secteurs d'activité comme l'électricité et le gaz, l'Internet très haut débit et la téléphonie fixe et mobile, ainsi que l'éclairage et la signalisation.
Avec ce partenariat, les abonnés de Vialis bénéficieront à partir de 2026 d'une plateforme dite 'Watch/Stream/Replay' incluant des chaînes nationales, locales et allemandes, de nouvelles chaînes thématiques, une offre VOD cinéma-série comportant de plus de 20 000 titres, éditée sous la marque Videofutur, l'accès aux applications du Google Store, ainsi qu'un service de jeux vidéo en streaming là aussi édité par Netgem.
La box Android tv sera fournie avec une manette de jeux.
Valeurs associées
|0,8560 EUR
|Euronext Paris
|-0,23%
A lire aussi
-
Le tribunal judiciaire de Paris a repoussé mercredi au 5 décembre l'examen de la requête de l'Etat français de suspendre Shein pour trois mois, à la suite de la découverte d'objets pédopornographiques et d'armes de catégorie A sur la plateforme de vente en ligne. ... Lire la suite
-
par Karolos Grohmann Le nombre record de pays qui participeront aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, dont une forte équipe de Chine, et le cadre idéal des montagnes italiennes doivent permettre au mouvement paralympique de poursuivre son développement, ... Lire la suite
-
Dans le port de Sète (Hérault) une rangée de camions semi-remorques et leurs chauffeurs attendent patiemment de "prendre le train". Quasi simultanément, en face, une autre rangée de poids-lourds se prépare à descendre des wagons: l'autoroute ferroviaire est née. ... Lire la suite
-
Exclusif: EDF envisage de vendre la totalité de son unité de production d'énergie renouvelable aux États-Unis
par Forrest Crellin, David French et Andres Gonzalez EDF évalue la possibilité de vendre jusqu'à 100% de sa participation dans son unité américaine d'énergie renouvelable, a déclaré le directeur général Bernard Fontana mercredi, alors que l'électricien public français ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer