Netgem : un crû 2024 positif

AOF - EN SAVOIR PLUS

Netgem anticipe de poursuivre en 2025 la croissance de la rentabilité et du cash-flow libre avec le même momentum que l'année écoulée.

(AOF) - Netgem a vu son résultat net bondir de 300% en 2024, à 2 millions d'euros. L'Ebitda s'affiche en augmentation de 8%, passant de 7,8 millions d'euros à 8,4 millions d'euros. Le chiffre d’affaires de la plateforme de divertissement vidéo digital à destination des familles, s'élève à 33,8 millions d'euros, en recul de 5% et la marge brute à 23,6 millions d'euros, en hausse de 7%. Le chiffre d’affaires récurrent atteint 23,6 millions d'euros, en hausse de 6% par rapport à l’exercice précédent.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.