NETGEM : Résultats 2024 et objectifs 2025

Forte amélioration de la rentabilité et des cash-flows en 2024

EBITDA +8%, ROC +425%, résultat net +300%

Dividende annuel de 5cts d'euro par action

Maintien du momentum en 2025

Paris, le 27 mars 2025,

Le Conseil d'Administration de Netgem s'est réuni le 26 mars 2025 et a arrêté les comptes de l'exercice 2024. Le groupe affiche des résultats 2024 confirmant la croissance annoncée de tous les indicateurs de rentabilité et de génération de cash-flow.

Faits marquants en 2024

Sur son marché du Digital Entertainment Technology , la croissance du groupe s'articule autour de deux plateformes produits partageant leur R&D:

en amont, les services aux éditeurs de contenus de divertissement, sous la marque Eclair,

en aval, la gestion des services de streaming TV et jeux vidéos pour les opérateurs de télécommunications, sous la marque PLEIO,

Au sein de chaque ligne de produit, les actions menées en 2024 ont amélioré les indicateurs de rentabilité et préparé la croissance future du groupe :

Stratégie d'innovation , y compris avec l'intégration progressive des outils d'intelligence artificielle dans les offres de services, et via une politique d'acquisition ciblée avec la reprise de Gamestream afin de renforcer la position sur le marché porteur du streaming de jeux vidéo .

Efforts commerciaux accrus : l'innovation a servi de support à un accroissement des efforts commerciaux en vue d'élargir sensiblement le funnel de clientèle, réservoir des gains futurs.

Simplification de l'organisation et recherche continue de l'efficacité opérationnelle résultant en particulier de la réduction des frais généraux,

Ces actions ont dynamisé la performance commerciale du Groupe sur ses marchés historiques, en France et en Europe principalement mais ont également conduit à un élargissement de l'empreinte commerciale sur de nouveaux territoires en Asie (JIO en Inde et Telkom en Indonésie) et en Afrique (SONATEL filiale du groupe Orange au Sénégal).

Résultats 2024

DONNÉES IFRS

en millions d'euros 2024 2023 Evolution Chiffre d'affaires 33,8 35,6 -5% Dont récurrent 23,6 22,3 +6% Dont non récurrent 10,2 13,3 -23% Marge brute 23,6 22,0 +7% Opex (15,2) (14,2) +7% EBITDA 8,4 7,8 +8% Résultat opérationnel courant 2,1 0,4 +425%

Croissance de tous les indicateurs de rentabilité.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 s'élève à €33,8 millions (-5%) et la marge brute à €23,6 millions (+7%). Le chiffre d'affaires récurrent s'élève à €23,6 millions, en hausse de 6% par rapport à l'exercice précédent. L'activité récurrente disposant d'un taux de marge brute bien supérieur à celui de l'activité non récurrente, le taux de marge brute gagne 8 points et passe de 62% à 70%. La hausse du chiffre d'affaires récurrent n'a pas entièrement compensé la décroissance attendue du chiffre d'affaires non récurrent, du fait de l'arrêt de l'activité de livraison de Hardware Netgem mi 2024.

L'EBITDA augmente de 8%, passant de €7,8 millions en 2023 à €8,4 millions en 2024 grâce aux effets conjugués de la croissance de la marge brute et de la maîtrise des coûts opérationnels. L'augmentation des opex de 7% entre 2023 et 2024 est liée à l'intégration en année pleine des sociétés Eclair Préservation et Eclair Digital Services en 2024 (contre un semestre sur 2023) et à l'intégration sur deux mois de l'activité de Gamestream. Le résultat opérationnel courant est à nouveau en nette amélioration, atteignant €2,1 millions contre €0,4 million en 2023, par l'effet combiné des améliorations opérationnelles et de la baisse des amortissements.

DONNÉES IFRS

en millions d'euros 2024 2023 Evolution Résultat opérationnel 2,4 0,3 +700% Résultat financier (0,3) (0,1) -400% Impôts (0,1) 0,4 Résultat net d'ensemble 2,0 0,7 +186% Résultat net

(part du Groupe) 2,0 0,5 +300%

Le résultat opérationnel est en amélioration et s'élève à €2,4 millions sur l'exercice écoulé contre €0,3 million l'exercice précédent (+700%). Enfin le résultat net part du Groupe, également en hausse, s'élève sur l'exercice à €2,0 millions contre €0,5 million en 2023.

Flux de trésorerie et bilan

Comme annoncé, les flux de trésorerie et le bilan de Netgem ont permis de financer sa croissance endogène, sa stratégie d'innovation et une acquisition ciblée dans le cloud-gaming.

L'activité du groupe a généré €7,0 millions de trésorerie en 2024 (2023 : €5,2 millions), incluant une capacité d‘autofinancement de €7,8 millions .

Les flux d'investissement qui se sont élevés à €4,7 millions en 2024 (2023 : €7,9 millions) comprennent essentiellement les équipements immobilisés et les investissements réalisés dans le cadre de la restructuration des activités Eclair. Comme annoncé, la fin du lourd cycle d'investissement lié à la transition du modèle d'affaires de NETGEM et l'ajustement de son offre explique la diminution des investissements et l'amélioration du cash-flow libre.

Les flux de financement de €2,0 millions reflètent principalement le versement du dividende annuel de €1,7 million en juin 2024 (2023 : €1,5 million) et le remboursement de prêts bancaires.

A fin décembre 2024, la trésorerie brute du groupe s'élevait à €7,0 millions (2023 : €6,6 millions). La trésorerie nette (avant impact IFRS16) de €6,5 millions s'est améliorée de €0.8 million sur l'exercice écoulé.

Les procédures d'audit des comptes annuels 2024 ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes relatif à leur certification est en cours d'émission.

Dividende

Compte tenu de la capacité du groupe Netgem de générer un flux de trésorerie en progrès, tout en conservant une capacité d'investissement pour financer ses projets de croissance, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale de renouveler un dividende de 5 cts d'euros par action.

Responsabilité sociale et environnementale

Netgem poursuit ses actions dans ce domaine :

le partage de la valeur créée avec les salariés du groupe par la mise en place en 2024 d'une “prime de partage de la valeur” de 1.000€ concernant plus de 60% des effectifs ainsi qu'un Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE) ouvert à 100% des salariés, et souscrit à fin 2024 par plus de la moitié d'entre eux ;

le projet d'investissement éco-responsable du site de l'activité Eclair Préservation à Augy (Yonne), visant à constituer un pôle numérique alimenté par de l'énergie renouvelable solaire, ainsi qu'une politique en faveur des mobilités douces.

Perspectives 2025

La croissance du revenu récurrent et de la marge brute reste au cœur de la stratégie de NETGEM en 2025.

Pour cela, le Groupe entend continuer à se différencier par l'innovation. Cette innovation servira à la fois à fidéliser les clients existants et à conquérir de nouveaux marchés. C'est notamment le rôle que devront jouer en 2025 le streaming de jeux vidéo et l'intelligence artificielle, avec par exemple la prise de participation dans la société BARY annoncée en Mars 2025.

Comme lors des deux derniers exercices, les opérations de croissance externe et les partenariats ciblés viendront conforter cette stratégie.

Grâce à sa vigilance constante sur les coûts opérationnels et la fin des investissements significatifs en hardware (pour le compte d'opérateurs), le groupe anticipe de poursuivre en 2025 la croissance de la rentabilité et du cash-flow libre avec le même momentum que l'année écoulée.

Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem, déclare : ”L'année 2024 a confirmé la pertinence de notre positionnement sur notre marché de l'Entertainment Technology et est l'aboutissement de cinq années d'efforts et d'investissements patients et disciplinés pour construire notre profitabilité autour d'un modèle d'affaires récurrent.

Forts de cela, de nos équipes, de nos investissements dans l'innovation, comme récemment dans le domaine de l'intelligence artificielle, et de notre organisation autour des lignes de produit Eclair et Pleio, nous avons tous les atouts pour poursuivre avec ce même momentum en 2025.”

Calendrier de communication financière 2025

Point T1 2025 : jeudi 22 mai 2025

Assemblée générale : jeudi 22 mai 2025, 14h30

Résultats S1 2025 : jeudi 31 juillet 2025

Point T3 2025 : jeudi 16 octobre 2025

Les communiqués sont diffusés avant l'ouverture de la bourse .

