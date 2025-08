Netgem : Rentabilité sous pression au S1

Publication des résultats S1 2025

Netgem a publié hier ses résultats semestriels au titre du premier semestre 2025. Le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 15,4 M€, en recul de 8 % par rapport à la même période de l’an dernier, traduisant une baisse marquée des revenus non récurrents. Malgré une bonne tenue de l’activité récurrente, la rentabilité opérationnelle ressort en nette baisse. L’EBITDA s’inscrit à 2,5 M€, en diminution de 38 % sur un an, tandis que le résultat net ressort à 0,4 M€, contre 0,8 M€ un an plus tôt.

Le management se montre prudent sur la top line et attend un S2 dans une tendance similaire au S1. De plus, il se montre confiant dans sa capacité à enregistrer une progression du résultat opérationnel et du fcf sur 2025.

Un mix plus favorable porté par les revenus récurrents

Les revenus récurrents ont représenté 79% du chiffre d’affaires du semestre, en hausse de +3,4% à 12,1 M€ (vs 11,7 M€ au S1 2024), soutenus notamment par le lancement réussi de nouveaux services, tels que le gaming. À l’inverse, les revenus non récurrents enregistrent une baisse marquée de -34%, accentuant ainsi la bascule du mix en faveur d’activités plus récurrentes, structurellement mieux margées.

Dans ce contexte, la marge brute ressort à 11,0 M€, en légère progression (+0,9%) malgré le repli de l’activité globale. Le taux de marge brute s’améliore ainsi de 1 point, à 71% (vs 70% au S1 2024).

Perspectives et estimations

Concernant les perspectives 2025, la direction adopte désormais un discours plus prudent sur la dynamique commerciale. Elle anticipe un second semestre dans la continuité du premier, et revoit à la baisse ses ambitions initiales de croissance, évoquant une légère décroissance de l’activité sur l’ensemble de l’exercice. Pour autant, le recentrage sur les revenus récurrents conforte le groupe dans sa capacité à améliorer son résultat opérationnel et sa génération de free cash-flow sur l’année.

Recommandation

Suite à cette publication et à la révision de nos estimations, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre OC de 1,5€ sur le titre, objectif qui fait ressortir un potentiel de +55,0%.