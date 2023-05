Netgem relève son objectif de croissance

(AOF) - Netgem, la plateforme de divertissement vidéo digital à destination des familles, a indiqué disposer, à fin avril, de 609.000 abonnés à NetgemTV, gérés pour le compte de ses clients opérateurs, en croissance de 19% depuis le début de l'année et de plus de 30% sur un an. Dans ce contexte, le groupe relève son objectif de croissance de l'ARR, visant plus de 25% par rapport à l'an passé.

La trésorerie brute à date ressort à près de 10 millions d'euros. De quoi permettre à Netgem de "saisir les opportunités de croissance" et de "poursuivre sa politique de dividendes".

“ Notre stratégie est de faire de la plateforme Netgem un intermédiaire clé pour créer de la valeur ajoutée entre les éditeurs de contenus (cinéma, TV, jeux...) et les distributeurs, en particulier les opérateurs Télécoms. Les premiers mois de 2023 confortent nos ambitions.”

Enfin, l'entreprise a annoncé un changement au sein de la gouvernance du groupe avec le remplacement de Catherine Haddad par Laura Wilner, en qualité de représentante permanente de la société J.2.H., et la cooptation au Conseil d'administration de Jean Mizrahi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.