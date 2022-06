NETGEM : Point d'activité Netgem

Avec 400.000 abonnés à fin mai 2022, Netgem confirme son objectif d'un demi-million d'abonnés (+37%) à fin 2022

Paris, le 1er juin 2022,

Le nombre total d'abonnés [1] aux services du Groupe a atteint 400.000 à fin mai 2022, à comparer à 363.000 à fin décembre 2021, soit un rythme de croissance annualisé de 25%. Le groupe attend une croissance plus marquée sur le second semestre - du fait notamment du lancement récent d'une série de partenariats - et confirme son objectif d'un demi-million d‘abonnés à fin 2022.

Les marchés du Groupe en B2B et en B2B2C démontrent leur potentiel de croissance, grâce au succès du modèle de partenariat avec des opérateurs de télécommunication et de divertissement et à l'offre riche et diversifiée de contenus Netgem :

Au Royaume Uni, le lancement du produit Talk Talk 4K by NetgemTV sur l'ensemble des canaux de distribution en mars 2022 est un succès, avec en particulier un des produits les plus complet du marché anglais intégrant des partenaires de contenu comme Freeview, BT Sport, Netflix, NowTV, Amazon Prime Video ou TikTok. Le groupe a également signé de nouveaux accords avec plusieurs opérateurs alternatifs locaux pour leur fournir sa solution NetgemTV.

En Europe du Nord, Elisa poursuit sa croissance avec le produit Elisa Viidhe dans la continuité des deux années écoulées.

En France, le groupe a renforcé son portefeuille de solutions 100% OTT totalement opérées par Netgem en particulier pour des clients éditeurs, avec le lancement du service SVOD Gaumont Classique. Ce dernier service est une vitrine des savoirs-faire du Groupe à travers un partenariat avec le plus ancien studio de cinéma du monde. Le groupe a également renforcé le périmètre de son offre avec la disponibilité de VIVA by VIDEOFUTUR sur AndroidTV, AppleTV et avec le lancement de l'option par abonnement VIVA Smart.

Le Groupe poursuit également ses efforts d'innovations technologiques et environnementales avec le lancement de la fonction “Streaming Responsable” en cours d'extension à l'ensemble de ses services OTT, permettant à chaque utilisateur de brider volontairement son niveau de bande passante, sans dégradation sensible de la qualité de visionnage, afin de réduire son impact environnemental. Par ailleurs, le groupe a retenu la solution hybride Freeview déployée au Royaume Uni, qui est nettement moins consommatrice que d'autres solutions en termes de bande passante et plus efficace en termes d'impact environnemental.

Dans le contexte de sortie de la crise sanitaire et des tensions géopolitiques actuelles, le Groupe est peu impacté par le conflit russo-ukrainien et a pris les mesures nécessaires visant à en limiter l'impact sur son activité.

Dans le contexte inflationniste actuel, Netgem a déjà obtenu de ses clients les réajustements de prix permettant de préserver la rentabilité de ses contrats. Dans ces conditions, la croissance de la base d'abonnés conduira en 2022 à la croissance du chiffre d'affaires et de la marge brute, avec un effet positif sur l'EBITDA et sur la génération de trésorerie. Confiant dans ses perspectives, le groupe rappelle qu'il sera proposé à l'Assemblée générale de ce jour le versement d'un dividende de 3 c€ par action.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de NETGEM, “Le début d'année 2022 confirme la trajectoire de croissance du groupe Netgem grâce à son modèle Content-as-a-Service. Netgem réaffirme son ambition de continuer son développement au service des acteurs du divertissement, en élargissant son offre gérée en bout-en-bout et sa clientèle. En complément de son axe principal de développement auprès des Opérateurs Télécoms, le groupe Netgem développe avec succès un nouvel axe commercial auprès des Éditeurs, capitalisant ainsi sur son savoir-faire pour enrichir l'accès aux médias”.

Calendrier de communication financière

Assemblée générale annuelle mercredi 1er juin 2022

Résultats S1 2022 vendredi 29 juillet 2022

Point d'activité jeudi 20 octobre 2022

Les communiqués sont diffusés avant bourse.

A propos de Netgem

Netgem travaille en partenariat avec les acteurs du divertissement et de la communication pour leur apporter les solutions technologiques et les services leur permettant de valoriser leurs actifs contenus, marque et clientèle. Les solutions apportées par Netgem privilégient des offres gérées en bout en bout, rémunérées de manière récurrente de façon à aligner les intérêts de Netgem et de ses clients autour de la satisfaction du client final.

Netgem développe, commercialise et opère la plateforme de divertissements numériques NetgemTV qui permet aux opérateurs de télécommunications et aux éditeurs de contenus numériques de créer ou dynamiser leurs offres de divertissement en mode streaming, accessibles sur tous les écrans, complétées au besoin du Wifi optimisé SuperStream.

Netgem déploie NetgemTV selon un modèle B2B “as-a-Service” , ne nécessitant pas d'investissement en infrastructure et générant des revenus récurrents dans la durée, indexés sur le nombre d'abonnés actifs finaux.

Forte d'une expérience de plus de 25 ans du marché du divertissement numérique, Netgem a acquis la reconnaissance des opérateurs de télécommunication de premier plan, le savoir-faire nécessaire à la conclusion d'accords avec les plus grands détenteurs de contenus et services OTT, et la juste combinaison de compétences technologiques hardware et software pour proposer à ses clients les solutions les plus robustes.

Netgem est cotée sur Euronext Growth.

(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)

[1] comprend tout abonné utilisateur final des services de la plateforme Netgem, faisant l'objet d'une facturation, soit indirectement (modes B2B et B2B2C), soit en direct (mode B2C).

