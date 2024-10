NETGEM : Point d'activité - Netgem acquiert les activités Cloud Gaming de Gamestream

Paris, le 24 octobre 2024,

Netgem poursuit l'exécution de sa stratégie avec l'objectif clair de devenir un acteur incontournable de l' Entertainment Technology .

Grâce à ses positions fortes auprès des opérateurs télécoms en Europe, le Groupe met en œuvre de nombreuses initiatives conduisant à élargir son marché adressable.

Services aux détenteurs de droits : finalisation de l'intégration des activités Eclair acquises en 2023

Les activités Préservation et Services Digitaux d'ex-Éclair acquises en 2023 qui servent les groupes de médias et les détenteurs de droits videos sont dorénavant totalement intégrées et contribueront positivement aux résultats en 2024, et plus fortement en 2025 grâce au plein impact des synergies. Le Groupe a ainsi concentré sur le site historique d'Augy un centre à la fois de préservation et de serveurs numériques pour le cinéma. L'activité des derniers mois a été marquée par la croissance de la préservation numérique et du servicing auprès de nombreux éditeurs.

Dynamique positive des offres de streaming aux opérateurs télécom intégrant la composante jeux vidéos

Le partenariat avec Gamestream conclu lui aussi en 2023 a apporté au Groupe la composante streaming de jeux vidéos, en exclusivité pour l'Europe, et a été le point d'appui de l'intensification de l'effort commercial auprès des opérateurs télécoms. Après la musique, la vidéo et la télévision, la bascule vers le streaming atteint à présent les jeux vidéos.

Le salon professionnel international IBC 2024 de septembre dernier a procuré la première validation par l'industrie de cette approche d'agrégation des contenus. L'offre Immersive TV de Netgem, intégrant le Cloud Gaming et les chaînes FAST, s'est en effet vu décerner le prix de meilleure plateforme de TV interactive.

Concrétisation de cette reconnaissance, le Cloud Gaming a un impact sur la dynamique commerciale avec l'accroissement constaté du nombre d'opérateurs télécoms en discussions actives avec Netgem. Le Cloud Gaming est pour ceux-ci l'opportunité de renforcer leur présence sur le marché considérable du jeu vidéo, tandis que les éditeurs y voient un relais de croissance majeur.

Reprise des actifs de Gamestream

La reprise des activités de Cloud Gaming de Gamestream permet à Netgem d'ancrer cette stratégie en passant du statut de distributeur-intégrateur à celui d'opérateur de l'offre de gaming ; Netgem acquiert au titre de cette opération l'ensemble des actifs de Gamestream (contrats clients, contrats éditeurs de jeux vidéo, technologie, marques...) et une équipe de spécialistes ayant la maîtrise de tous les aspects du marché du jeu vidéo.

Cette reprise va permettre à Netgem de déployer plus largement encore ses offres de contenu TV immersives, grâce à une solution de Cloud Gaming propriétaire et déjà éprouvée en conditions réelles auprès d'opérateurs télécom Tier 1, en Europe, en Asie et en Afrique Moyen-Orient.

Netgem élargit immédiatement son footprint dans les marchés émergents, avec les relations commerciales établies avec plusieurs opérateurs télécom de 1er rang tels que JIO en Inde, Telkom Indonesia, ETISALAT (UAE) ou Sonatel (groupe Orange, Sénégal). C'est précisément sur ces marchés émergents que le Cloud Gaming permet d'élargir considérablement la distribution des jeux vidéo, par des solutions de streaming , en raison du coût des consoles ou des PC de gaming rapporté au pouvoir d'achat.

Netgem reprend les partenariats éditeurs négociés par Gamestream et accroît ainsi avec de nombreux jeux vidéo son périmètre d'agrégation de contenu.

Cette opération en date du 24 octobre 2024 s'effectue par voie de reprise d'actifs, le passif de Gamestream restant à la charge de la procédure collective. Elle permettra de consolider la croissance des revenus récurrents et d'améliorer les marges du Groupe. Sans impact matériel sur les résultats 2024, elle aura un impact relutif sur les comptes dès l'exercice 2025 par la contribution de la marge générée par la distribution des jeux.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem, “La reprise des activités de Gamestream, de ses talents et des technologies propriétaires associées est une nouvelle étape dans notre positionnement sur le marché à forte croissance de l'”Entertainment tech”. Elle va renforcer la capacité des équipes de Netgem à proposer des solutions clés en main, technologiques et multi-contenus, innovantes et économiques, et à les déployer rapidement avec nos propres ressources pour nos clients opérateurs. Elle va aussi permettre à Netgem de faire bénéficier les éditeurs de jeux vidéo de nouveaux circuits de distribution, en particulier dans les pays émergents. Le divertissement numérique comporte de plus en plus de passerelles entre les contenus, TV, cinéma, jeux vidéos, et Netgem est en mesure de fournir aux opérateurs les moyens de réinventer la TV et le jeux vidéo - à un prix abordable - pour le plus grand bien de leurs clients”.

Calendrier de communication financière

Chiffre d'affaires et marge brute 2024 jeudi 30 janvier 2025, avant bourse

