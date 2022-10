NETGEM : Point d'activité : 470.000 abonnés à fin septembre 2022 - Confirmation de l'objectif d'un demi-million d'abonnés à fin 2022

Le nombre d'abonnés [1] aux services du groupe a crû de 60.000 nouveaux abonnés au 3ème trimestre pour atteindre 470.000.

La période a été marquée par l'entrée en vigueur du contrat “content-as-a-service” ZeopTV+ avec l'opérateur éponyme réunionnais.

Le croissance de la base d'abonnés aura un impact positif sur les agrégats financiers du groupe avec une poursuite de l'amélioration des résultats attendue sur le second semestre.

Paris, le 20 octobre 2022

Le nombre total d'abonnés aux services du Groupe s'élève à 470.000 à fin septembre 2022 soit un rythme de croissance de plus de 40% sur 12 mois. Netgem confirme son objectif d'un demi-million d‘abonnés à fin 2022.

Le Groupe continue à exécuter sa stratégie de croissance sur le marché du divertissement connecté, tant en mode B2B que B2B2C :

Au Royaume-Uni, le déploiement de TalkTalk TV 4K powered by Netgem se poursuit, avec une amélioration continue de l'offre de contenus. Le groupe a lancé 90 nouvelles chaînes au sein de son offre sur le modèle FAST Channel . Trois nouveaux ISP ont été ou vont être lancés au cours du second semestre.

Sur la zone nordique, les livraisons à destination de l'opérateur Elisa en Finlande resteront soutenues jusqu'à la fin de l'année. Au vu du succès de l'offre Premium Elisa Viidhe, Netgem anticipe une poursuite de cette croissance sur l'année 2023.

En France, le Groupe a repris la gestion du contenu et des abonnés de son client réunionnais Zeop depuis le 1er Octobre 2022.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem, “Notre stratégie Content-as-a-service porte ses fruits. La croissance continue de notre base d'abonnés va avoir un effet positif sur le chiffre d'affaires du groupe et également sur les résultats de l'année 2022. Cette stratégie est menée conformément aux objectifs de croissance responsable que s'est fixé le Groupe.”

Le groupe Netgem ambitionne ainsi d'être un partenaire des opérateurs et des Editeurs de Médias pour rendre leurs services de contenu plus efficient non seulement au plan technologique et économique mais également au plan environnemental et énergétique. Ainsi, l'option de “Streaming Responsable” proposée par le Groupe a été étendue à l'ensemble de ses services OTT, permettant à chaque utilisateur final de limiter sa consommation de bande passante.

Gaïa Research, agence indépendante spécialisée dans la notation des performances ESG des entreprises cotées européennes, a évalué la performance extra-financière du groupe. Sur la base de l'exercice 2021, le groupe Netgem obtient un score global de 68/100, en nette amélioration par rapport au score de l'exercice précédent de 49/100, à comparer à une note moyenne du secteur de référence de 54/100. Cette évolution témoigne de la démarche d'amélioration continue entamée par les équipes du groupe Netgem.

Par ailleurs, la Banque de France a sensiblement amélioré sa cotation du groupe qui s'établit désormais à Forte++.

Calendrier de communication financière

Chiffre d'affaires et marge brute 2022 vendredi 27 janvier 2023, avant bourse

A propos de Netgem

Forte d'une expérience de plus de 25 ans du marché du divertissement numérique, Netgem a acquis la reconnaissance des plus grands éditeurs internationaux pour la diffusion sécurisée de leurs contenus numériques, et dispose du savoir-faire et de la légitimité pour opérer des services pour des distributeurs de premier rang tels que les opérateurs de télécommunication.

Netgem propose à ses clients, acteurs du divertissement vidéo numérique, les services leur permettant de valoriser leurs actifs immatériels (contenus, marque et clientèle).

Ces services s'appuient sur la plateforme logicielle propriétaire NetgemTV. Ils permettent la gestion complète “bout-en-bout” de l'offre vidéo et télévision en streaming accessible depuis tous les écrans. Ils répondent en ceci à l'évolution Over The Top des usages des consommateurs.

Netgem déploie NetgemTV selon un modèle B2B opéré dans le cloud “as-a-Service” . Ce modèle ne nécessite pas d'investissement en infrastructure et génère des revenus récurrents dans la durée, indexés sur le nombre d'abonnés actifs finaux.

Netgem est cotée sur Euronext Growth.

(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)

[1] comprend tout abonné utilisateur final des services de la plateforme Netgem, faisant l'objet d'une facturation, soit indirectement (modes B2B et B2B2C) qui est l'axe principal de développement du groupe, soit en direct (mode B2C).

