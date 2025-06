NETGEM : Pathé et Netgem renforcent leur partenariat en matière de préservation patrimoniale

Paris, le 4 Juin 2025

Pathé et Netgem annoncent la mise en place d'un partenariat de longue durée en matière de préservation des œuvres. Cet accord prendra la forme de la création et l'exploitation d'un espace privatif dédié à la préservation patrimoniale des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de Pathé, situé sur le site d'ECLAIR by Netgem près d'Auxerre.

Ce nouvel espace, moderne, évolutif et hautement sécurisé, est conçu pour le stockage à long terme de l'ensemble des supports de Pathé et il répond aux normes les plus exigeantes en termes de préservation patrimoniale et permet la gestion intégrée depuis le MAM d'ECLAIR.

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de la relation de confiance de longue date entre Pathé et ECLAIR, fondée sur leur engagement commun en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine culturel français. L'accord constitue une reconnaissance forte de l'expertise d'ECLAIR dans le domaine de la préservation et de l'ingénierie patrimoniale, avec plus de 80% du cinéma et de l'audiovisuel français déjà en conservation chez ECLAIR.

« La confiance renouvelée de Pathé valide notre engagement stratégique pour la préservation souveraine et la valorisation du patrimoine cinématographique » indique Mathias HAUTEFORT, Directeur Général de Netgem.

« Ce partenariat vise à garantir la préservation de notre patrimoine cinématographique dans un lieu unique et sécurisé, permettant ainsi de protéger notre vaste et précieux catalogue afin de continuer à faire rayonner ces œuvres et à assurer leur transmission aux publics présents et à venir » confirme Ardavan SAFAEE, Président de Pathé Films.

À propos de Pathé Films

Pathé Films est l'un des principaux studios européens, produisant et distribuant chaque année une douzaine de films pour les salles de cinéma et les plateformes. Depuis 2012, Pathé mène également un vaste travail de valorisation de son patrimoine : plus de 150 films emblématiques ayant marqué l'histoire du cinéma ont été numérisés et restaurés, principalement en 4K. Cette démarche permet au public de redécouvrir ces œuvres majeures dans des conditions optimales, en salle, en vidéo et à la télévision

À propos de Netgem

Netgem est un fournisseur de technologies et de services pour l'industrie du divertissement vidéo. L'activité de Netgem s'articule autour de deux plateformes produits : en amont, les services aux éditeurs de contenus de divertissement regroupés sous la marque Eclair, et en aval, la gestion des services de Streaming, proposant contenus et technologies aux opérateurs télécoms sous la marque PLEIO. L'objectif commun est d'aider nos clients à fournir des offres de divertissement accessibles à tous, comme le traduit la signature du Groupe “everyone's entertained” .

