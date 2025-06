Netgem : partenariat avec Pathé

(AOF) - Netgem et Pathé annoncent la mise en place d'un partenariat de longue durée en matière de préservation des œuvres. Cet accord prendra la forme de la création et l'exploitation d'un espace privatif dédié à la préservation patrimoniale des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de Pathé, situé sur le site d'Eclair by Netgem près d'Auxerre." La confiance renouvelée de Pathé valide notre engagement stratégique pour la préservation souveraine et la valorisation du patrimoine cinématographique ", indique Mathias Hautefort,directeur Général de Netgem.

